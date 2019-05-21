В Абхазии оппозиция требует отставки президента и перекрывает дороги

В Абхазии проходят акции протеста оппозиции. Утром 20 мая бессрочный митинг начался в Сухуме у здания парламента. Его участники пообещали распространить акцию на всю страну и теперь перешли от слов к делу - как передаёт РИА "Новости", протестующие заблокировали посты ДПС Бзыбь и Тамыш в Гагрском и Очамчырском районах. Позже посты были разблокированы, однако протестующие заявили, что эта акция - лишь предупреждение.

Ситуация осложняется тем, что протест проходит без явных лидеров. Аслан Бжания сейчас находится в одной из московской клиник. Журналист и политический аналитик по южнокавказской тематике Антон Кривенюк отметил, что это и стало детонатором. Если сначала протестующие требовали переноса выборов для того, чтобы Бжания смог участвовать, то теперь требуют отставки действующего президента Рауля Хаджимба. "Ситуация может принять серьёзный оборот. Дороги они разблокировали, потому появилась угроза столкновений с населением, но в целом активисты будут добиваться отставки Хаджимба", - добавил эксперт.