16 Сентября 2020
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Артем Биков (2012) | Фото: Накануне.RU

Ямальская "дочка" "Корпорации развития" взыскивает десятки миллионов со структуры энергоолигарха Бикова

Энергетическая компания "Урал промышленный - Урал полярный" (на 25% принадлежит "Корпорации развития") обратилась в арбитраж с иском к обществу "Харп-Энерго-Газ", компания поставляет услуги электроснабжения, тепловодоснабжения и водоотведения потребителям поселка Харп (ЯНАО). По суду ЭК "Уп-Уп" пытается взыскать с коммунальщиков более 32 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.
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Энергетическая компания обратилась с иском в мае, суд Ямало-Ненецкого автономного округа принял решение принять заявление к производству. "Харп-Энерго-Газ" на 90% принадлежит ООО "Сургутские городские электрические сети", которые в свою очередь подконтрольны "Корпорации СТС" бизнесмена Артема Бикова.

В материалах суда говорится о задолженности "Харп-Энерго-Газа" в размере 32,4 млн руб., подробности не уточняются. Первое заседание суда состоится в июне.

Как сообщало Накануне.RU, ЭК "Уп-Уп" находится в процедуре банкротства, имущество компании, в числе которого оборудование и недостроенные объекты ТЭС "Полярная" в ЯНАО, реализуются через торги.

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Ямальская "дочка" "Корпорации развития" взыскивает десятки миллионов со структуры энергоолигарха Бикова

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Теги: Корпорация развития, Урад промышленный - Урал полярный, Корпорация СТС, ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ



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