Настя Ивлеева и другие: Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиян до 30-ти лет

Российский Fobes составил рейтинг "30 до 30" – в него вошли три десятка самых влиятельных россиян до 30 лет. Участников разделили на категории: предприниматели, инвестиции, управление, музыка и кино, мода, социальные практики, искусство, спорт и киберспорт, наука и технологии, новые медиа. В журнале обещают, что рейтинг станет ежегодным.

В категории "музыка и кино" лидерами оказались россияне, чьи имена широкой публике вовсе не известны: клипмейкер Алина Пязок (28) отвечает за YouTube-революцию в рунете, режиссер Кантемир Балагов (27) сейчас презентует на Каннском фестивале новый фильм, третье место у 20-летней Монеточки, ее, конечно, многие уже знают, но девушка также стала успешной благодаря сети.

В "науке и технологиях" – 20-летние ученые и стартаперы: Алексей Хахунов (24) из Dbrain помогает бизнесу с помощью искусственного интеллекта, Алексей Федоров (25) в Российском квантовом центре работает с блокчейн-технологиями, Елизавета Мелик-Гайказян (27) из МГУ разрабатывает новые материалы.

Лиза Монеточка из Екатернбурга

В "новых медиа" отметились представители "Матч ТВ" и TouTube-сообщества: Татьяна Мингалимова (24) с такими пунктами в биографии: "Матч ТВ" – шоу Юрия Дудя – собственный проект "Нежный редактор", Настя Ивлеева (28): YouTube – телеканал "Пятница! И Мария Командная (30) с "Матч ТВ".

О других участниках рейтинга. Лучшие управленцы: Даниил Шулейко (30) из "Яндекс. Такси", Петр Новиков (29) из Airbnb, Алексей Милевский (29) из Mail.Ru Group. Среди спортсменов отметились футболист Александр Головин (22), киберспортсмен Роман Кушнарев (20) и Кирилл Капризов (22).