16 Сентября 2020
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Политика В России Крым Украина
Наталья Поклонская (2017) | Фото: Накануне.RU

Поклонская осадила Зеленского, пообещавшего "вернуть Крым"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова нового президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении Крыма".
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Напомним, Зеленский заявил, что Крым и Донбасс Украина никогда не теряла - она потеряла только людей на этих землях и сами земли. В своей речи после принесения присяги он назвал задачей "возвращение утраченных территорий".

Поклонская, ранее занимавшая пост прокурора Крыма, напомнила Зеленскому, что возвращение полуострова в состав России - это исторический факт, который следует знать всему украинскому правительству. Также депутат отметила, что новому главе Украины не стоит заглядываться на соседнее государство, а следует обратить внимание на внутренние проблемы, пишет ПолитЭксперт со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Зеленский уже подписал свой первый указ в должности президента.

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Поклонская осадила Зеленского, пообещавшего "вернуть Крым"

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Теги: Поклонская, Зеленский, Крым, Украина



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Ранее 20.05.2019 12:41 Мск Зеленский заявил, что Украина и не теряла Крым и Донбасс - только людей и территории

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