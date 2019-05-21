В Прикамье на поддержку перехода пенсионеров и ветеранов на "цифру" выделили 2,8 миллиона

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
(2006) | Фото: Дмитрий Пленкин www.itogi.ru

В Прикамье на поддержку перехода пенсионеров и ветеранов на "цифру" выделили 2,8 миллиона

Губернатор Прикамья Максим Решетников провёл совещание о переходе региона на "цифру". Край перейдёт на цифровое телевидение 3 июня, все региональные каналы продолжат аналоговое вещание до окончания лицензии. На встрече обсудили помощь в переходе льготникам и ветеранам – власти края оказывают социальную поддержку пенсионерам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Работа волонтёров, которые сопровождают переход, продлится до 3 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"На социальную поддержку льготников при переходе на "цифру" из бюджета направили свыше 2,8 млн руб. Помощь получили уже 2,9 тыс. человек", - сказал Решетников.

С 1 апреля начала работать региональная горячая линия по заявкам волонтеров, на которую можно позвонить по номеру 8-800-555-05-53. По данным министерства информационного развития и связи Прикамья, на неё поступило 440 звонков, в том числе 136 заявок на настройку оборудования. Также для всех желающих работает федеральная горячая линия – 8-800-220-20-02. На неё обратились 3,5 тыс. жителей края.

По словам министра информационного развития Игоря Никитина, есть муниципалитеты так называемой "красной зоны", где пока количество волонтеров ниже нормы. Среди них – Сивинский, Горнозаводский, Частинский, Очерский, Александровский и Чайковский районы.

"Главам необходимо усилить работу в этом направлении, мы готовы оказать помощь в обучении специалистов. В первую неделю после отключения аналогового вещания количество заявок может увеличиться в 4-5 раз. Наша задача обеспечить жителей своевременной помощью в случае возникновения проблем даже при таком росте количества обращений", - сказал Никитин.

Решетников поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль работу специалистов, ответственных за переход на цифровой телевидение. Работа волонтеров должна быть продлена до 3 июля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье на поддержку перехода пенсионеров и ветеранов на "цифру" выделили 2,8 миллиона

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цифровое телевидение, волонтёры, Максим Решетников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети