В Прикамье на поддержку перехода пенсионеров и ветеранов на "цифру" выделили 2,8 миллиона

Губернатор Прикамья Максим Решетников провёл совещание о переходе региона на "цифру". Край перейдёт на цифровое телевидение 3 июня, все региональные каналы продолжат аналоговое вещание до окончания лицензии. На встрече обсудили помощь в переходе льготникам и ветеранам – власти края оказывают социальную поддержку пенсионерам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Работа волонтёров, которые сопровождают переход, продлится до 3 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"На социальную поддержку льготников при переходе на "цифру" из бюджета направили свыше 2,8 млн руб. Помощь получили уже 2,9 тыс. человек", - сказал Решетников.

С 1 апреля начала работать региональная горячая линия по заявкам волонтеров, на которую можно позвонить по номеру 8-800-555-05-53. По данным министерства информационного развития и связи Прикамья, на неё поступило 440 звонков, в том числе 136 заявок на настройку оборудования. Также для всех желающих работает федеральная горячая линия – 8-800-220-20-02. На неё обратились 3,5 тыс. жителей края.

По словам министра информационного развития Игоря Никитина, есть муниципалитеты так называемой "красной зоны", где пока количество волонтеров ниже нормы. Среди них – Сивинский, Горнозаводский, Частинский, Очерский, Александровский и Чайковский районы.

"Главам необходимо усилить работу в этом направлении, мы готовы оказать помощь в обучении специалистов. В первую неделю после отключения аналогового вещания количество заявок может увеличиться в 4-5 раз. Наша задача обеспечить жителей своевременной помощью в случае возникновения проблем даже при таком росте количества обращений", - сказал Никитин.

Решетников поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль работу специалистов, ответственных за переход на цифровой телевидение. Работа волонтеров должна быть продлена до 3 июля.