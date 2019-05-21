Российские ТГ-каналы не отходят от "скверной" екатеринбургской повестки. Прозрели и увидели медиа-"соорганизаторов" протеста

"Скверные" страсти вокруг екатеринбургского то ли сквера у драмтеатра, то ли площадки под строительство Храма святой Екатерины вроде бы перешли в плавную повестку выбора, обсуждения очередной площадки. По сути, третья попытка куда-то уже определить это религиозное сооружение. Чем в конце концов "сердце успокоится" - поживем, увидим.

Но уже сегодня видны не имеющие отношения к религии, зато имеющие отношение к политике, общественным настроениям и медиа-реалиям последствия "скверных" протестов.

В политической плоскости все очевидно. Властная вертикаль опять слегка поколебалась, довела сигнал о "кто не скачет - тот за храм" до головной инстанции. Глава вертикали не очень охотно, но прокомментировал екатеринбургские "скверные" протесты. Помог, так сказать, неустанно (три дня подряд) комментирующему екатеринбургские страсти пресс-секретарю Пескову.

Слегка нахмуря брови, дал указивку местным властям - разобраться и учесть мнение подвластного населения. Региональная и городская часть виртуальной властной вертикали тут же взяла под козырек - и вот вам опрос, сбор предложений и так далее. Больше всего проблем свалилось, как обычно, на ту голову, что вообще не при делах - нынешнюю команду мэрии Екатеринбурга. Ну да, ничего - дело обычное.

На грешную екатеринбургскую землю (некоторые уже сатанинской ее прозывают) прибыл сборный десант из столицы - опросы блюсти, депутатов повоспитывать и неформально мнения собрать. Одним словом, вертикаль власти поколыхалась и сейчас будет демонстрировать полную подконтрольность ситуации, "работу над ошибками", за которую надеется получить ну, хотя бы 4 с минусом по итогу.

Общественные настроения долго в напряжении по отдельно взятому скверу или храму быть априори не могут. Это же не цены в магазине, об которые спотыкаешься каждый день. И не строчка оплаты за мусор, которую исследуешь каждый месяц. Любители поскакать из "племени младого незнакомого" скоро разъедутся на каникулы, перейдут на "скаковые" площадки неполитической культурной движухи - и до следующего клича: "Ату!!! защищаем..." - вряд ли станут дотошно интересоваться выбором площадки под строительство храма.

О бизнесовых печалях и напрягах Накануне.RU уже писало.

Остается бегло посмотреть - что там в медиа-последствиях.

Не будем скрывать ехидного интереса. Он совершенно очевидно мотивирован в том числе тем обстоятельством, что именно наше издание (конкретно госпожа Николаева) в декабре 2017 года было "осуждено" арбитражным судом Екатеринбурга, за то, что на полпредской площадке посмело сообщить, что Е1 имеет-таки иностранный контроль. И дело не в его процентах.

Судебный иск Е1 (параллельно господин Низамов разразился сразу несколькими опусами на своих страницах в соцсетях) вчинил после выступления Николаевой на заседании совета по информационным технологиям в уральском полпредстве 7 апреля 2017 года.

Полпредство ("око государево") тогда возглавлял ставший известным стране своим "ярким" выступлением от имени УВЗ в 2011 году - господин Холманских.

В судебных перипетиях уважаемое "око государево" под руководством Холманских, обещавшим когда-то с мужиками приехать и отстоять от "болотных" протестов все, что надо - предпочло технично самоустраниться. Мол, дело не наше. Медиа- разборки. Коллеги, как обычно, запаслись поп-корном и со стороны следили за ходом судебных разборок.

И правда. Какое дело госчиновникам высокого ранга до того, что арбитражный суд (судебная ж власть НЕ зависима в России!) засудил медиа-менеджера, который посмел про Е1 сказать, что оно, власть дорогая, вообще-то из-за рубежа контролируется. Правильно - никакого.

Правда, когда кличи таких вот "неполживых" СМИ (конечно, без всякого иностранного участия, но с хорошей российской крышей) действенно способствуют быстрому сбору и концентрации скачущих против чего бы то ни было протестантов - власть начинает сильно нервничать, совещаться, принимать меры, выяснять - кто виноват и что делать...

Ну, да удивляться нечему. "Жареного петуха" в российской действительности никогда и никто не отменит. Как и поговорку про наказание невиновных и награждение непричастных.

А потому очень даже стоит верить в "звезду" г-на Низамова, который в самом разгаре "скверных поскакушек" почему-то (почему бы это?!) резко охладил свой протестный пыл, а 14 мая на срочном совещании, собранном губернатором, как утверждают коллеги - потребовал прессу вывести из зала! Это рупор гласности свердловского разлива! Это беспощадный к религиозно- властному беспределу единственный честный интернет-портал и его великолепный редактор. Вот так вот взял и бескопромиссно потребовал, чтобы общение активных сограждан, горожан, отстаивающих малозаметный скверик, с властью было закрыто для прессы.

Логично и привычно.

Если посмотреть, что и как писали в дни майских екатеринбургских "скверных" обострений о Е1, самом Низамове, хозяине ресурса г-не Шкулеве и - надо же! - пресс-секретаре президента раскрученные и влиятельные российские ТГ-каналы, все становится очевидным. Пересказывать не видим смысла. Кому интересно - сам в состоянии почитать.

Отметим лишь, что искренне верим г-ну Низамову, который накануне разразился самоутверждающим опусом в соцсетях и даже передал привет ТГ- Незыгарю. Смысл опуса - никто меня не уволит! Вполне возможно, еще и поощрят за "хайп", словленный на антирелигиозном пиар-протесте.

Ибо тут все будет зависеть вовсе не от активности господина редактора, не от его профессиональных качеств, даже не от мнения владельца г-на Шкулева, а от того - как там в московских кабинетах противоборствующие в руководстве российским СМИ-пространством группы сумеют преподать главе вертикали анализ "скверных" дел.

А что касается - чур меня! - иностранного влияния, так тут же все чисто - целое решение арбитражного суда есть. Е1 не иностранное, а если и иностранное, то на ту часть процентов, что российское законодательство позволяет. "Дядя Сэм" не при делах.

Так что еще раз - все будет зависеть от того - кто, когда, под какое настроение и какими тезисами лучше сумеет донести до великодержавного уха интерпретацию екатеринбургских "скверных дел".

А для города, страны и сограждан гораздо важнее то, что все центры и точки сбора протестных волн в Екатеринбурге остаются, будут здравствовать, собирать хорошие коммерческие и бюджетныt финансовые потоки, благодаря заступничеству отдельных элементов той самой властно-олигархической вертикали, соответственно, укреплять свое влияние. И в любой удобный момент смогут отыграть задачи по сбору "протест-активности" по любому удобному поводу.