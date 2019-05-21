16 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале сохранятся заморозки и пойдут дожди

В ближайшие дни на Среднем Урале будет очень холодно и пройдут дожди. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в предстоящие дни в Свердловской области сохранится дождливая и холодная погода, местами в ночные часы возможны заморозки до минус 5 градусов. Как отмечают в МЧС, в связи с понижением температуры воздуха и отключением отопления возрастает риск увеличения числа бытовых пожаров.

Спасатели просят уральцев не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не включать одновременно в сеть большое количество электроприборов и не оставлять их включенными без присмотра.

"При топке печи обязательно контролировать этот процесс и не использовать для растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Также для обогрева жилых помещений не рекомендуется использовать газовые плиты", - советуют в МЧС.

Напомним, еще совсем недавно в нескольких уральских регионах стояла аномальная жара. При этом в конце апреля в Свердловской области еще лежал снег, а синоптики обещали новые погодные сюрпризы.

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На Среднем Урале сохранятся заморозки и пойдут дожди

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Теги: заморозки, дожди, Средний Урал



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