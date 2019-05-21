16 Сентября 2020
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Стадион &quot;Ростов Арена&quot; (2017) | Фото: vk.com/fly77th

По делу о "золотом" песке для "Ростов Арены" задержан замгубернатора Ростовской области

Задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш.

По данным "Интерфакса", силовики провели обыски в нескольких местах, включая дом и офис Сидаша.

Задержание прошло в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова.

Regnum сообщает, что речь идет о деле о "золотом" песке для строительства "Ростов Арены".

Якобы Сидаш указал Безуглову провести торги без необходимых корректировок проекта для строительства инфраструктуры стадиона.

Замгубернатора подозревают в превышении должностных полномочий. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.

В апреле СМИ сообщили, что бывшие и действующие чиновники стали фигурантами дела о хищениях миллионов рублей при строительстве "Ростов-Арены" - стадиона, принимавшего ЧМ-2018. Проверки могут пройти и в других российских регионах.

Ранее бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признался в хищениях при строительстве стадиона "Зенит-Арена". Сумма похищенных денежных средств превысила 50 млн руб.

Позже стало известно, что бывший зампредседателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик подозревается в получении взятки при строительстве стадиона.

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По делу о "золотом" песке для "Ростов Арены" задержан замгубернатора Ростовской области

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Теги: ростов арена, сергей сидаш



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Развитие сюжета:

Ранее 26.07.2019 15:47 Мск Замгубернатора Ростовской области, фигурант дела о "золотом песке" для "Ростов Арены", отпущен из СИЗО
Ранее 21.05.2019 17:26 Мск Классика жанра: у задержанного замгубернатора Ростовской области нашли коллекцию часов и картины в золотых рамках

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Ранее 04.04.2019 09:59 Мск СМИ: силовики проверяют замгубернатора Ростовской области из-за хищений при строительстве "Ростов-Арены"

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