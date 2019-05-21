По делу о "золотом" песке для "Ростов Арены" задержан замгубернатора Ростовской области

Задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш.

По данным "Интерфакса", силовики провели обыски в нескольких местах, включая дом и офис Сидаша.

Задержание прошло в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова.

Regnum сообщает, что речь идет о деле о "золотом" песке для строительства "Ростов Арены".

Якобы Сидаш указал Безуглову провести торги без необходимых корректировок проекта для строительства инфраструктуры стадиона.

Замгубернатора подозревают в превышении должностных полномочий. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.

В апреле СМИ сообщили, что бывшие и действующие чиновники стали фигурантами дела о хищениях миллионов рублей при строительстве "Ростов-Арены" - стадиона, принимавшего ЧМ-2018. Проверки могут пройти и в других российских регионах.

Ранее бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признался в хищениях при строительстве стадиона "Зенит-Арена". Сумма похищенных денежных средств превысила 50 млн руб.

Позже стало известно, что бывший зампредседателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик подозревается в получении взятки при строительстве стадиона.