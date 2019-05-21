16 Сентября 2020
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Фестивальный оркестр под руководством Теодора Курентзиса  (2019) | Фото: Правительство Пермского края

В столице Прикамья стартовал XIII Дягилевский фестиваль

В Перми стартовал XIII Дягилевский фестиваль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Торжественное открытие впервые прошло в ДК им. Солдатова, 20 мая. Губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая перед гостями и участниками фестиваля с приветственным словом поблагодарил организаторов, гостей, музыкантов, а также всех строителей и работников ЖКХ, которые проделали большую работу, чтобы фестиваль прошёл на высшем уровне.

Глава региона подчеркнул, что к проведению фестиваля готовился весь город и край. Максим Решетников подчеркнул, что с событиями фестиваля сверяют ежегодно еще и развитие города.

"Все наши градостроительные проекты имеют отсечку, и эта отсечка — Дягилевский фестиваль. На каком-то этапе мы привели в порядок Театральный сквер. В прошлом году мы написали новую страницу в истории завода Шпагина, когда открытие двенадцатого фестиваля прошло в Пятом цехе. В этом году мы осваиваем новое пространство — ДК им. Солдатова, оно большое, коллеги сказали, что здесь изумительная акустика. Таким образом мы еще и связываем разные этапы жизни города: дореволюционный, заводской, советский периоды", - заявил губернатор.

По словам исполнительного директора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова особенность фестиваля в том, что на нем можно услышать разные жанры: классику, авангард, символические и романтические произведения. Андрей Борисов подчеркнул, что они будто бы дискутируют между собой, создавая тем самым напряжение, магнетизм.

"И поэтому сюда "магнитит" лучших творцов и зрителей" - высказал мнение он.

Фестивальный оркестр под руководством Теодора Курентзиса (2019)|Фото: Правительство Пермского края

Перед гостями фестиваля на открытии выступил оркестр под управлением художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, дирижера Теодора Курентзиса. Он исполнил Девятую симфонию Малера, а также российскую премьеру Splinters of ebullient rebellion Малин Бонг. Мировая премьера произведения шведского композитора состоялась прошлой осенью в Германии.

Теодор Курентзис отметил, что Дягилевский фестиваль - это не программа, состоящая их концертов и перфомансов, а тесное общение художников и зрителей, пространство в котором едва уловимые идеи становятся ясными, реальными.

"По сути, за эти несколько лет мы создали новый способ коммуникации в сфере культуры. Мы нашли новые возможности того, как рассказывать людям о музыке и представлять произведения искусства. Многие форматы и подходы, которые мы впервые попробовали на фестивале, теперь используются повсюду в России",- высказал мнение Теодор Курентзис, подчеркнув, что программа фестиваля - то, что помогает зрителям и художникам шагнуть в это пространство поиска и общения.

Добавим, что открытие фестиваля в этом году впервые транслировалось онлайн в фестивальном клубе, расположенном на заводе им. Шпагина. Зарегистрировавшись заранее, все желающие могли посмотреть выступление оркестра.

Дягилевский фестиваль пройдет в Пермском крае с 20 по 30 мая, в рамках которого выступят 29 коллективов из 13 стран мира: России, Франции, Италии, Германии, Австрии, США, Швейцарии, Испании, Греции.

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В столице Прикамья стартовал XIII Дягилевский фестиваль

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Теги: Дягилевский фестиваль, открытие фестиваля, оркестр, Теодор Курентзис



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