Венесуэла откажется от использования Visa, MasterCard и Maestro

Венесуэла намерена отказаться от использования платежных систем Visa, MasterCard и Maestro (все они являются американскими компаниями) всего за полгода. К февралю 2020 года должны быть прекращены операции по кредитным картам этих операторов, по дебетовым еще раньше – до ноября 2019 года. Такое решение принял центральный банк страны, передает "Интерфакс".