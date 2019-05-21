Венесуэла откажется от использования Visa, MasterCard и Maestro
Венесуэла намерена отказаться от использования платежных систем Visa, MasterCard и Maestro (все они являются американскими компаниями) всего за полгода. К февралю 2020 года должны быть прекращены операции по кредитным картам этих операторов, по дебетовым еще раньше – до ноября 2019 года. Такое решение принял центральный банк страны, передает "Интерфакс".
Естественно, дано и распоряжение финансовым учреждениям создать независимую платежную систему. Все эти меры являются упреждающим ответом на предстоящие санкции, которые, как ожидается, могут ввести американские власти.