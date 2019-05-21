16 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Салехарде фигурант дела о нападении на полицейского сбежал от следствия и попал в рабство

В Салехарде готово к суду уголовное дело 52-летнего жителя Новосибирска, которому вменяют нападение на полицейского. В 2014 г. он сбежал от правоохранителей и попал на Дальний Восток, где угодил в рабство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

9 января 2014 г. жительница Салехарда заявила в полицию о том, что неизвестный угрожает ей убийством. Силовики задержали нападавшего и доставили его в "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер" для медицинского освидетельствования. Протестуя против процедуры, налётчик ударил полицейского кулаком.

Возбуждено два уголовных дела. Получив за угрозу убийством "условку", он скрылся от следствия. После этого он через Новосибирск попал на Дальний Восток, где оказался в рабстве у местного бизнесмена. "Хозяин" заставлял его удить рыбу и сигнализировать о появлении патруля, который искал браконьеров.

В 2016 г. сотрудники ФСБ освободили раба, но он сбежал от них в Омск, где был задержан уже в этом году. Его привезли в Салехард, он признался в совершённом преступлении, активно сотрудничал со следствием, но в мае после отправки дела в суд снова сбежал. Его вновь объявили в розыск.

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В Салехарде фигурант дела о нападении на полицейского сбежал от следствия и попал в рабство

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Теги: рабство, избиение полицейского, ФСБ



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