16 Сентября 2020
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Общество Пермский край
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

Прикамские чиновники заделывают ямы на дорогах в фотошопе

В Пермском крае чиновники отчитываются о ремонте дорог и уборке мусора, редактируя фото в фотошопе. О выявленных фактах на совете глав муниципальных образований объявил губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Участники заседания обсудили работу с обращениями жителей, отправленными через портал "Управляем вместе". Количество решенных проблем растет, но по словам руководителя проекта Андрея Комракова, каждый десятый отчет органа власти опровергается пользователем. Больше всего возвратов в Чердынском муниципальном районе, Кизеле и Кунгуре.

"Причиной возврата чаще всего становится частичное решение проблемы, а также подтверждение решения фотографиями с другого ракурса или другого объекта. Особенно это касается мусорных контейнерных площадок", - сказал он.

Губернатор Прикамья подтвердил, что в некоторых случаях чиновники решают проблему с помощью фотошопа. "Может, перевести нам таких специалистов на другие фронты? Там, где фотошоп нужен, а не реальное решение проблем? Недостаточно просто отчитаться и поставить галочку", - заявил Максим Решетников.

Он добавил, что в KPI глав войдут итоги работы на портале "Управляем вместе" и поручл контролировать обращения жителей.

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Прикамские чиновники заделывают ямы на дорогах в фотошопе

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Теги: Правительство Пермского края, Максим Решетникорв, фотошоп



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