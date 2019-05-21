"Вы принимаете решения, которые противоречат мнениям людей". Как коммунисты пытались распустить городскую думу Екатеринбурга

Екатеринбургские депутаты решили не заниматься самороспуском думы. Шестой вопрос повестки стал самым громким в прямом и переносном смысле. Три депутата от фракции КПРФ уверены в недееспособности аппарата, но остальные народные избранники предложили коммунистам не тратить время и написать заявление на увольнение, чтобы не работать в такой думе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Обсуждение самого жаркого вопроса началось с выступления Риммы Скомороховой. По её словам, в течение этой недели Екатеринбург оказался в центре внимания, а ситуация с забором и строительством храма у Драмтеатра подорвала имидж столицы Урала. Она добавила, что фракция КПРФ ещё до этого отказалась рассматривать вопрос об изменении земельного участка.

"Такое поведение думы не единичное. Единственный выход из ситуации – роспуск думы и назначение новых выборов, которые стоит совместить с всенародным голосованием на тему строительства храма святой Екатерины", - заявила Скоморохова.

Большая часть депутатов приняла это заявление "в штыки". Так, первым начал Владимир Крицкий.

"А заявление депутаты подписали? Вы хотите принять решение по самороспуску за нас? Есть предел, за который не надо выходить. Не надо усугублять ситуацию и увеличивать дистанцию между слоями общества. По-честному, глядя вам в глаза, подпишите заявление и выйдите из кабинета", - потребовал он.

Александр Колесников попросил ответить за слова о "недееспособности думы", но ответа не получил.

"Ситуация, которая сложилась в сквере – не вина депутатов и думы. Во-вторых, перероспуск думы – это деньги, а где их брать? Давайте-ка свои хобби выполнять за свой счёт", - резюмировал он.

Роман Ступников решил ответить депутатам, что партия КПРФ ещё до всех протестных действий пыталась урегулировать вопрос в стенах думы, но их никто не поддержал.

"Мы хотели нейтрализовать конфликт не на улице и решить вопрос здесь. Как только вы все подпишете заявление на увольнение – мы сделаем то же самое. Вы принимаете решения, которые противоречат мнениям людей", - сказал Ступников и в какой-то момент перешёл на крик.

Также депутаты обвинили коммунистов в участии в тех самых протестных акциях. В связи с этим отчет об их поведении будет отправлен лидеру партии Геннадию Зюганову. Вопрос о поведении коммунистов и сама идея о самороспуске будет рассмотрена на комиссии по этике.

"Мы должны понять, что вопрос, который подняли три товарища – вопрос всего города. Вчера наметился маленький мосток к миру и согласию (власти решили убрать забор у Драмтеатра, - при. ред.). А то, что хотят коллеги – разрушит всё. Вы опять загоняете думу в какие-то политические разногласия", - заявил Константин Киселёв, который решил не участвовать в итоговом голосовании.

Также народные избранники отметили, что думу можно переизбрать только через полгода. Большая часть людей уверена, что коммунисты просто хотят пропиариться.

"Хватит кормить троллей!", - выкрикнул Колесников.

Депутат Елена Дерягина лишь добавила, что её выбирали люди, поэтому не группе депутатов отбирать у неё мандат и говорить и недееспособности думы.

В итоге вопрос не прошёл. Только три депутата (коммунисты) проголосовали за роспуск, остальные - против.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.