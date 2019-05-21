Бортников: Почти 5 тысяч террористов переброшены в Афганистане к границам СНГ

На севере Афганистана вблизи границ стран СНГ находятся около 5 тыс. участников террористических групп. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

Боевиков стягивает в регион действующее в Афганистане и Пакистане отделение "Исламского государства" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В основном туда перебираются воевавшие в Сирии боевики - граждане стран СНГ, пишет Regnum.

Ранее в ФСБ РФ заявляли, что террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока. Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, провинции, граничащие с Таджикистаном и Туркменистаном.