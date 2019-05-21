16 Сентября 2020
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Образование Курганская область
Андрей Кочеров (2019) | Фото:Накануне.RU

Новый глава зауральского депобрнауки одобрил смену руководства в двух ведущих вузах региона

Новый руководитель департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров на своей первой в новом статусе пресс-конференции рассказал журналистам о первоочередных планах ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Кочеров отметил, что коллектив ведомства ему хорошо знаком, а он знаком коллективу.

"Времени для того, чтобы сработаться, у нас нет, да его и не понадобится много. Те задачи, которые сегодня перед нами стоят, требуют как можно более быстрого решения. Сейчас самая приоритетная задача перед департаментом стоит - это проведение Единого госэкзамена. Также сейчас мы очень плотно работаем над реализацией национальных проектов. В прошлом году Курганская область поучаствовала в конкурсах, получила достаточно большие суммы. Сейчас в рамках нацпроектов мы строим детские сады, в сельских школах создаем так называемые точки роста, то есть это места в сельских школах, где будет поставлено новейшее оборудование по информатике и технологии ОБЖ - у нас 31 такая точка роста", - отметил Кочеров.

Андрей Кочеров(2019)|Фото:Накануне.RU

На днях в двух крупнейших вузах региона - Курганском госуниверситете и Курганской сельхозакадемии имени Мальцева анонсировали смену руководства. В КГСХА она уже произошла - там на место депутата областной думы и генерала ФСБ Владимира Левитского пришел его заместитель Роман Скиндерев. В Курганском госуниверситете летом должность покинет и.о. ректора Константин Прокофьев.

Говоря о долгах сельхозакадемии по стипендиям и перед газоснабжающей организацией, Андрей Кочеров отметил, что депобрнауки не имеет к этой теме отношения.

"Все финансовые потоки в эти вузы идут не через областной бюджет, а через федеральный. Никакой помощи в этом областной бюджет КГСХА предоставить не может", - отметил Кочеров.

Он добавил, что департамент конструктивно продолжит работу с вузами.

"Эти два вуза - они у нас ключевые. Независимо от того кто их возглавляет, наши отношения носили очень конструктивный характер. Вузы не берут студентов из ниоткуда, а учителей мы берем из вузов. Чем теснее наше взаимодействие, тем более качественные студенты поступают в вузы. В руководство вузов приходят люди, которые уже зарекомендовали себя в Курганской области. Я думаю, что они сделают еще один шаг вперед в развитии курганских вузов", - отметил Кочеров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на сегодняшний день долг по стипендиям перед студентами КГСХА составляет около 10,5 млн руб. Новый руководитель Роман Скиндерев пообещал, что в скором времени деньги будут выплачены. Что касается долгов за газ, то в этом случае вузу поможет Министерство сельского хозяйства РФ.

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Новый глава зауральского депобрнауки одобрил смену руководства в двух ведущих вузах региона

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Теги: Андрей Кочеров, департамент образования, Курган, КГСХА, КГУ



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