Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

"С глубокой печалью сообщаем, что наш любимый Ники тихо скончался вчера в окружении семьи", - цитирует sports.ru заявление близких австрийца.

Rest in peace Niki Lauda.



Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend.



The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo