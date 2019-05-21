В Перми подростки избили ровесника-инвалида и заставили его "извиняться за враньё"

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми подростки избили ровесника-инвалида и заставили его "извиняться за враньё"

В сети появились кадры жестокого избиения в одной из деревень подростка-инвалида. В полиции проверяют обстоятельства драки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео опубликовано в соцсетях. Автор поста отметил, что действие якобы происходит в деревне Устиново. Домой к подростку-инвалиду пришли несколько ровесников и, включив музыку, стали его избивать. Пострадавшего били руками и ногами по голове. Экзекуция кончилась после того, как жертва нападения начала извиняться за якобы враньё о поступках нападавшего.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что предварительные данные проверки говорят о том, что избиение произошло в августе прошлого года в Мотовилихинском районе Перми. Личности всех участников экзекуции установлены. Ранее никаких заявлений о случившемся в полицию не поступало. Проверка продолжается.

кулак(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

кулак(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Напомним, похожая ситуация произошла в Березовском, спутнике Екатеринбурга - группа подростков жестоко избила инвалида, от полученных травм он умер на месте. Жители Березовского, потрясенные расправой, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи. Тогда петицию на Change.org с требованием "наказать убийц инвалида" за пару суток подписали более 100 тыс. человек. Подросткам, которым на момент совершения преступления было 14-16 лет, назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 лет до 9 лет 9 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми подростки избили ровесника-инвалида и заставили его "извиняться за враньё"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: подросток, избиение, нападение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети