В Перми подростки избили ровесника-инвалида и заставили его "извиняться за враньё"

В сети появились кадры жестокого избиения в одной из деревень подростка-инвалида. В полиции проверяют обстоятельства драки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео опубликовано в соцсетях. Автор поста отметил, что действие якобы происходит в деревне Устиново. Домой к подростку-инвалиду пришли несколько ровесников и, включив музыку, стали его избивать. Пострадавшего били руками и ногами по голове. Экзекуция кончилась после того, как жертва нападения начала извиняться за якобы враньё о поступках нападавшего.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что предварительные данные проверки говорят о том, что избиение произошло в августе прошлого года в Мотовилихинском районе Перми. Личности всех участников экзекуции установлены. Ранее никаких заявлений о случившемся в полицию не поступало. Проверка продолжается.

Напомним, похожая ситуация произошла в Березовском, спутнике Екатеринбурга - группа подростков жестоко избила инвалида, от полученных травм он умер на месте. Жители Березовского, потрясенные расправой, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи. Тогда петицию на Change.org с требованием "наказать убийц инвалида" за пару суток подписали более 100 тыс. человек. Подросткам, которым на момент совершения преступления было 14-16 лет, назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 лет до 9 лет 9 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии.