В Госдуме хотят оградить частную жизнь звезд от журналистов

В Госдуме планируют рассмотреть поправки в две статьи Гражданского кодекса (пока рассмотрение только на комитете по госстроительству и законодательству). Автор инициативы – коммунист Юрий Синельщиков. Как сообщает "Российская газета", он предлагает исключить из статей 152.1 и 152.2 понятия "публичный интерес" и "общедоступность".

Законопроект был внесен еще в октябре прошлого года. Депутат считает: "Статья 152.2, в частности, допускает распространение информации о лице в "иных публичных интересах" или в случаях, когда она "ранее стала общедоступной". То же самое относится и к статье 152.1, позволяющей использовать изображение гражданина без его согласия в иных публичных интересах", — указал Синельщиков.

По его словам, журналисты, бывает, злоупотребляют своим правом распространителя информации, делая достоянием широкой аудитории сведения о частной жизни узнаваемых лиц и их фото, обосновывая свои действия именно наличием некого публичного интереса, а также общедоступностью информации.

"При этом понятие "публичный интерес" в законодательстве не определено, а в судебной практике при его толковании происходит путаница", — уточнил законодатель.

В первую очередь, поправки коснулись бы частной жизни звезд, которые частенько жалуются на преследование со стороны журналистов и вмешательство в их интимные дела.