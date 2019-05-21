16 Сентября 2020
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Северный поток — 2, Газпром (2018) | Фото: www.gazprom.ru

По стопам Порошенко: Зеленский призвал ЕС запретить "Северный поток-2"

Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем призвал остановить газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
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"Будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил также надежду, что Еврокомиссия поможет Украине заключить новый контракт на транзит российского газа. Напомним, до инаугурации он заявлял, что будет говорить с Россией только в присутствии западных посредников.

Как и в разговоре с представителями администрации президента США, Зеленский призвал ЕС усилить санкции против России. Он назвал это "нашей действительно большой надеждой". По его мнению, это "жизненно важно" для Украины и жителей Донбасса. Зачем жителям ДНР и ЛНР новые санкции Запада против России, Зеленский не сказал. Его первые заявления свидетельствуют, что он пошел по стопам своего предшественника Петра Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский после инаугурации заявил, что российский Крым и Донбасс "принадлежат Украине".

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По стопам Порошенко: Зеленский призвал ЕС запретить "Северный поток-2"

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Теги: Украина, Северный поток, газопровод, Владимир Зеленский, ЕС



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