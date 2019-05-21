Дело о ДТП в Балашихе: вынесен приговор судмедэксперту, нашедшему алкоголь в крови ребенка

Судмедэксперт, нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка, приговорен судом к 10 месяцам исправительных работ.

Врач ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Михаил Клейменов признан виновным в халатности, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Напомним, в апреле 2017 года Ольга Алисова нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. Против нее было возбуждено уголовное дело.

Клейменову было поручено проведение экспертизы тела погибшего ребенка. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы в крови погибшего в ДТП ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

В скором времени судебная экспертиза опровергла данные и доказала, что ребенок был трезв. В результате обнаружившего в крови 6-летнего мальчика алкоголь эксперта отстранили от должности.

Обвиняемый, по данным СК, взял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле.

Однако, отмечают в ведомстве, с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы. В этом случае необходимо было провести биохимическое исследование, но этого сделано не было.

Как сообщало Накануне.RU, виновница ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, приговорена к трем годам колонии-поселения.