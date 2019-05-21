Свердловский губернатор пообещал рост зарплаты на производстве

Рост заработной платы в реальном секторе экономики власти Среднего Урала будут стимулировать через диалог с руководством предприятий. Такой вывод следует из ответа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева областным парламентариям по поводу низкого среднего заработка в регионе в сравнении с общероссийским показателем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Депутатов интересовало, почему при росте прибыли предприятий по сравнению с 2017 годом на 20-35% сотрудникам не повышают оплату труда. Глава региона озвучил, что размер средней заработной платы на Среднем Урале, несмотря на рост в 2018 году на 8,6%, составляет 37 тыс. руб., тогда как в целом по России - 43 тыс. руб. По его словам, "вопрос непростой", и областное руководство встречается с лидерами свердловских профсоюзов, чтобы повлиять на его решение.

"Исходя из экономического состояния наших предприятий, они, конечно, должны увеличивать размер заработной платы, - признал Куйвашев. - Мы такие задачи поставили - в ближайшие годы поднять уровень средней заработной платы максимально к общероссийским показателям".

Губернатор отметил, что для достижения такой цели требуется продолжать работу по заключению коллективных договоров, вести индивидуальные переговоры с рядом руководителей предприятий, которые сконцентрировались исключительно на получении прибыли, порой забывая о своих работниках. Для этого в областных Минпроме и Минэкономики созданы соответствующие рабочие группы.

Говоря роли профсоюзов, Евгений Куйвашев подчеркнул, что их представители должны увереннее отстаивать права человека труда перед руководителями хозяйствующих субъектов.