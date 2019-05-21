16 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Джонни Депп (2016) | Фото:voiceproject.org

Джонни Депп становится сутяжником, погрязшим в долгах

Продолжаются военные действия между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Расстались звезды более двух лет назад, а теперь судятся, обвиняя друг друга в домашнем насилии.
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На этой неделе 55-летний Депп подал новый иск в штате Вирджиния, вновь обвинив Херд в домашнем насилии, а также в сфабрикованных и ложных показаниях. Теперь Депп утверждает, что у него есть доказательства подделки Эмбер фотографий, на которых она предстает с синяками и гематомами.

Как уже писало Накануне.RU, в марте этого года Депп подал к бывшей жене иск на $50 млн, в котором обвиняет экс-супругу в клевете. Поводом стала декабрьская статья Херд в одном из видных изданий, где она рассказывает о пережитом насилии.

В ответ Херд тоже подала иск и продолжила обвинять Джонни в избиениях.

Между тем, на самого Деппа тоже подали иск. Его бывшие юристы утверждают, что он не оплатил счет на $350 тыс. Интересно, что компанию Buckley LLP актер нанял осенью 2017 года, чтобы судиться с другой юридической командой – ее он обвинял в растрате его $30 млн.

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Джонни Депп становится сутяжником, погрязшим в долгах

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Теги: джонни депп, эмбер херд, суд, доолги



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