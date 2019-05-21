В Екатеринбурге из-за неполадок с бортовым самописцем задержан вылет в Ноябрьск SSj-100

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" на несколько часов задерживается вылет в Ноябрьск самолёта "Сухой суперджет-100" авиакомпании "Ямал". Причина – неполадки с ботовым самописцем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно онлайн-табло "Кольцово", самолёт должен был улететь на Ямал в 8.30, однако полёт начнётся в 13.00. Глава департамента стратегических коммуникаций аэрогавани Андрей Клименских сообщил Накануне.RU, что рейс задержан решением авиакомпании. С пассажирами работают представители авиаперевозчика.

Во время подготовки бора к вылету нашли неполадки в работе бортового самописца, сообщает "Север-пресс" со ссылкой на директора перевозчика Василия Крюка. Полёт мог состояться и так, но ""Ямал" – не та авиакомпания, которая пренебрегает даже малейшими формальными требованиями безопасности", заявил он.

После авиакатастрофы в Шереметьево участились сообщения о задержках или экстренных посадках рейсов лайнеров Sukhoi Superjet 100. Вылет самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" из новосибирского аэропорта Толмачево в Ростов-на-Дону был отложен на восемь часов. Эта же авиакомпания задержала вылет самолета SSJ-100 из Краснодара в Челябинск. Как пояснил в комментарии Накануне.RU президент Фонда "Партнер развития гражданской авиации" Олег Смирнов, переносы рейсов нельзя называть мерами предосторожности, проблемы с этим самолетом были всегда, но после возгорания в Шереметьево их стали чаще афишировать.