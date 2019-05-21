16 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге мужчина отдал автомобиль приставам за долги своей жены

В Екатеринбурге мужчина отдал автомобиль судебным приставам за долги своей жены. Объяснил это тем, что она "все равно не умеет водить".
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, екатеринбурженка задолжала за неиспользованный туристический тур сумму неустойки в 87 тыс. руб., но оплатить ее не торопилась. Как удалось выяснить, в собственности у женщины был автомобиль "Форд Визион", который она скрывала.

Когда судебные приставы нагрянули к должнице домой, дверь открыл ее муж и со словами "Все равно нормально ездить не умеет" отвел сотрудников к месту стоянки транспортного средства. "Форд" со следами неоднократных ДТП был арестован.

Как отметили в ведомстве, сейчас автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку на ответственное хранение, после чего будет подвергнут оценке и последующей реализации.

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В Екатеринбурге мужчина отдал автомобиль приставам за долги своей жены

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Теги: приставы, долги, автомобиль, Екатеринбург



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