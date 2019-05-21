В Москве задержали Леонида Волкова - за митинг против повышения пенсионного возраста

В Москве задержали главу штаба ФБК Леонида Волкова, соратника оппозиционера Алексея Навального.

Как сам Волков написал в своем Twitter, за ним следили, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД "Даниловский".

Позже он добавил, что на него составлен протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года. Напомним, акция была несанкционированна.

Задержание по 20.2.8 за митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 21 мая 2019 г.

Между тем, Волков считается организатором протестов в Екатеринбурге в 2010 году. Напомним, тогда появился проект строительства храма святой Екатерины на Площади Труда, но после массовых акций протестов от него решили отказаться. Волков в то время был депутатом гордумы. Неделю назад протесты в столице Урала из-за строительства храма возобновились.