16 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
публичное слушание, выборы мэра, поправки Высокинского, Леонид Волков (2013) | Фото: Накануне.RU

В Москве задержали Леонида Волкова - за митинг против повышения пенсионного возраста

В Москве задержали главу штаба ФБК Леонида Волкова, соратника оппозиционера Алексея Навального.

Как сам Волков написал в своем Twitter, за ним следили, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД "Даниловский".

Позже он добавил, что на него составлен протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года. Напомним, акция была несанкционированна.

Между тем, Волков считается организатором протестов в Екатеринбурге в 2010 году. Напомним, тогда появился проект строительства храма святой Екатерины на Площади Труда, но после массовых акций протестов от него решили отказаться. Волков в то время был депутатом гордумы. Неделю назад протесты в столице Урала из-за строительства храма возобновились.

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В Москве задержали Леонида Волкова - за митинг против повышения пенсионного возраста

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Теги: леонид волков, митинг против повышения пенсионного возраста



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