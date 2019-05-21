16 Сентября 2020
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Стетоскоп больница (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Александр Гусев: Если мы будем комплексно подходить к решению задач здравоохранения, то нам удастся выполнить задачи, которые ставятся Национальными проектами

Губернатор Александр Гусев провел заседание президиума правительства Воронежской области, передает корреспондент Накануне.RU. Об итогах выполнения государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения Воронежской области» за 2018 год и задачах на 2019-й доложил руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин.

По данным департамента, в прошлом году был обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи, осуществлен ремонт зданий и продолжено строительство объектов здравоохранения. Завершено строительство поликлиники в микрорайоне Шилово, осуществляется проектирование поликлиник в Коминтерновском районе Воронежа, микрорайонах Отрожка, Боровое, Озерки и по ул. 20-летия Октября. В микрорайонах Отрожка, Боровое и в Коминтерновском районе проектируются подстанции скорой медицинской помощи. Завершается проектирование подстанции СМП Центрального района. Продолжено строительство амбулаторий и ФАПов в районах области, получен первый опыт использования малозатратных, быстровозводимых модульных конструкций при создании трех ФАПов.

В текущем году планируется завершить работы по реконструкции офтальмологической поликлиники, а также бывшей ГБ №17 под женскую и детскую консультации. В рамках ФАИП в текущем году начинается строительство детского фтизиатрического корпуса. Завершено проектирование хирургического корпуса онкодиспансера и корпуса ОДКБ №1, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

александр гусев, правительство воронежской области(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Показатели обеспеченности медицинскими кадрами в регионе выше среднероссийских. В первичное звено после прохождения первичной аккредитации в 2018 году прибыли 74 врача-терапевта и педиатра участковых. В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за год привлечено 56 врачей и 36 фельдшеров.

В 2018 году завершились мероприятия дорожной карты по информатизации здравоохранения, начатые в 2015 году. C момента запуска электронной регистратуры зарегистрировано более 2,3 млн. электронных записей на прием к врачу, из них 74 % через интернет и 26 % через инфомат. С 2017 года доступ к порталу «Электронная регистратура» стал возможен только после регистрации на портале Госуслуг в следствии внедрения Единой системы идентификации и аутентификации. В 2018 году количество электронных записей увеличилось почти в 2 раза.

регистратура(2018)|Фото:Накануне.RU

Оснащенность компьютерным оборудованием медицинского персонала в 2018 году возросла до 7800 единиц благодаря закупке за счет средств резервного фонда.

Задачи госпрограммы «Развитие здравоохранения» постоянно корректируются в соответствии с изменениями федерального компонента национальных проектов. Необходимые соглашения на реализацию региональных проектов заключены, соответствующие изменения в госпрограмму внесены в марте этого года.

Глава региона обратил внимание на достижение целевых показателей при реализации Национальных проектов. "В отрасли крупных вопросов достаточно много. Но все преодолимо, и если мы будем комплексно подходить к решению задач здравоохранения, то нам удастся выполнить те задачи, которые ставятся Национальными проектами. Задача – не рассказать, как мы потратили деньги, задача - показать, как мы достигли целей", - подчеркнул Александр Гусев.

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Александр Гусев: Если мы будем комплексно подходить к решению задач здравоохранения, то нам удастся выполнить задачи, которые ставятся Национальными проектами

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Теги: александр гусев, здравоохранения Воронежской области, онкодиспансер, электронная регистратура



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