Звезда "Игры престолов" возмутилась фанатами, требующими переснять финал сериала

Исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игры престолов" Софи Тернер (23) вступилась за команду авторов проекта.

Ранее, напомним, поклонники саги потребовали у HBO переснять восьмой сезон, поскольку он их разочаровал. Петицию в сети подписало уже более миллиона пользователей.

В интервью изданию Deadline Тернер заявила, что не удивлена происходящим. Возмущение концовками популярных франшиз или сериалов – явление распространенное, но Софи хотела бы, чтобы поклонники "Игры престолов" испытывали больше уважения к труду съемочной группы. Она напомнила, что команда работала над проектом десять лет, а последний год был вообще сложным.

Сама Тернер на своей странице в Instagram призналась, что ее героиня – Санса Старк – заставила актрису вырасти и повзрослеть. Звезда начала играть Сансу, когда ей было всего 13 лет, вместе со своим персонажем она становилась взрослым человеком и теперь благодарна за все случившееся и команде, и героям проекта.