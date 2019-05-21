Звезда "Игры престолов" возмутилась фанатами, требующими переснять финал сериала

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Софи Тернер (2019) | Фото:instagram.com/sophiet

Звезда "Игры престолов" возмутилась фанатами, требующими переснять финал сериала

Исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игры престолов" Софи Тернер (23) вступилась за команду авторов проекта.

Ранее, напомним, поклонники саги потребовали у HBO переснять восьмой сезон, поскольку он их разочаровал. Петицию в сети подписало уже более миллиона пользователей.

В интервью изданию Deadline Тернер заявила, что не удивлена происходящим. Возмущение концовками популярных франшиз или сериалов – явление распространенное, но Софи хотела бы, чтобы поклонники "Игры престолов" испытывали больше уважения к труду съемочной группы. Она напомнила, что команда работала над проектом десять лет, а последний год был вообще сложным.

Сама Тернер на своей странице в Instagram призналась, что ее героиня – Санса Старк – заставила актрису вырасти и повзрослеть. Звезда начала играть Сансу, когда ей было всего 13 лет, вместе со своим персонажем она становилась взрослым человеком и теперь благодарна за все случившееся и команде, и героям проекта.