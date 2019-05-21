В Прикамье Березовский район станет муниципальным округом
В заксобрание Пермского края внесен законопроект о преобразовании Березовского муниципального района в муниципальный округ, передает корреспондент Накануне.RU.
Как следует из пояснительной записки к проекту, в один муниципальный округ войдут сельские поселения Асовское, Березовское, Дубовское, Заборьинское, Кляповское, Переборское и Сосновское.
Также в регионе могут появиться Ординский и Александровский муниципальные округа.
Законопроект могут рассмотреть на ближайшем заседании краевого парламента.