16 Сентября 2020
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Карта Пермского края, Пермский край, карта (2017) | Фото: yandex.ru

В Прикамье Березовский район станет муниципальным округом

В заксобрание Пермского края внесен законопроект о преобразовании Березовского муниципального района в муниципальный округ, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из пояснительной записки к проекту, в один муниципальный округ войдут сельские поселения Асовское, Березовское, Дубовское, Заборьинское, Кляповское, Переборское и Сосновское.

Также в регионе могут появиться Ординский и Александровский муниципальные округа.

Законопроект могут рассмотреть на ближайшем заседании краевого парламента.

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В Прикамье Березовский район станет муниципальным округом

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Теги: муниципальный округ, объединение, пермский край



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