В Прикамье Березовский район станет муниципальным округом

В заксобрание Пермского края внесен законопроект о преобразовании Березовского муниципального района в муниципальный округ, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из пояснительной записки к проекту, в один муниципальный округ войдут сельские поселения Асовское, Березовское, Дубовское, Заборьинское, Кляповское, Переборское и Сосновское.

Также в регионе могут появиться Ординский и Александровский муниципальные округа.

Законопроект могут рассмотреть на ближайшем заседании краевого парламента.