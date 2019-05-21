16 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Белоярская центральная районная больница, Белоярская ЦРБ, очереди (2017) | Фото: Накануне.RU

В районных больницах Зауралья нашли грубейшие нарушения: по оплате труда, закупкам, завышению стоимости стройматериалов

В районных больницах Курганской области после тщательных проверок нашли массу нарушений, которые связаны с бесконтрольностью административного корпуса медучреждений. Другими словами, руководство зауральских ЦРБ на местах вдали от областного центра делало что хотело.

Глава департамента здравоохранения области Лариса Кокорина отчиталась перед врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым о проделанной работе. По ее словам, с ноября 2018 года по март этого года проверки коснулись 24 больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Результаты проверок зафиксировали нарушения в сфере оплаты труда медицинских работников, нарушения закупочной деятельности, случаи оплаты невыполненных работ и завышения стоимости используемых строительных материалов", - отметила Кокорина.

Глава депздрава добавила, что после выявленных нарушений сделали новую нормативную базу, которая будет регулировать численность немедицинского персонала в районных больницах. Также сейчас создается единая централизованная бухгалтерия - эти мероприятия завершатся до 1 июля.

Вадим Шумков, заслушав доклад, отметил, что нужно срочно навести порядок с финансовой дисциплиной в сфере здравоохранения Он добавил, что скоро масштабные проверки пройдут в медицинских учреждениях Кургана, дав тем самым понять главврачам, что при обнаружении нарушений от ответа не уйдет никто.

Как ранее сообщало Накануне.RU, уже бывший главный врач областного курганского госпиталя для ветеранов войн, который расположен в Рябково, с позором уволился после того, как узнал, что его учреждение ждут тотальные проверки контрольно-надзорных ведомств.

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В районных больницах Зауралья нашли грубейшие нарушения: по оплате труда, закупкам, завышению стоимости стройматериалов

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Теги: Вадим Шумков, Лариса Кокорина, больницы, районы, нарушения, Зауралья, финансы



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