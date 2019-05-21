В новом клипе "Кирпичей" Боярский и Друзь показывают язык

Группа "Кирпичи" сняла клип на песню "Питер, покажи язык!". В своеобразном признании городу в любви музыканты сняли знаменитостей.

"Встречайте наш новый летний гимн родному городу! Респект всем, кто показывал язык вместе с нами. Отдельное спасибо Михаилу Боярскому, Татьяне Булановой, Александру Друзю и талантливым ребятам из Упсала-Цирка!" – пишут создатели.

В комментариях пишут, что "Кирпичи", конечно, порадовали, поскольку давненько не выпускали клипов, но все равно они уже не на пике популярности и, скажем так, формы: "Песня и припев так себе конечно - не те Кирпичи что были в конце 90-х - начале нулевых. Но клип порадовал своим позитивом, любовью к городу и привлечением известных питерцев, красивых девушек и даже жуликов)) Годные клипы кирпичей сейчас редкость".