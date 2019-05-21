16 Сентября 2020
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Госдума, государственная дума (2018) | Фото: nakanune.ru

Пустоты обнаружили в фундаменте здания Госдумы: депутаты могут "рухнуть в подвал"

Строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте здания Госдумы, сообщил ТАСС сообщил вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев.

Если будет обнаружена еще хотя бы одна пустота, здание Госдумы может быть признано аварийным, указал вице-спикер, поскольку "зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал".

Фундамент здания на Охотном ряду решили обследовать перед запланированным ремонтом зала пленарных заседаний.

Ранее СМИ сообщили, что ремонт комплекса зданий Госдумы, перенесенный на 2019 год, может обойтись в 2 миллиарда рублей. "Моспроект-2" получил контракт вместо двух расторгнутых в октябре – на проекты расширения думского зала пленарных заседаний (35,7 млн) и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола вместо существующего перехода между двумя корпусами Госдумы (21,5 млн).

В новом контракте появились дополнительные объекты реконструкции – столовая на 162 места, ресторан на 200 мест, два кафе – на 80–100 мест на первом этаже и на 64 места на цокольном этаже, а также магазин-кулинария на первом этаже.

Также планируется переделать шесть оконных проемов на северном фасаде здания Госдумы в двери, переоснастить зал, сети для видеоконференций, парламентское ТВ и спецсвязь.

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Пустоты обнаружили в фундаменте здания Госдумы: депутаты могут "рухнуть в подвал"

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Теги: госдума, пустоты, фундамент



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