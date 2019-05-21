Губернатор отчитался перед депутатами: Надо консолидировать усилия власти, бизнеса и гражданского общества, чтобы решить задачи, поставленные президентом

Губернатор Евгений Куйвашев представил региональному парламенту отчёт о работе областного правительства за 2018 год, а также ответил на вопросы депутатов по поводу строительства храма святой Екатерины, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём традиционном выступлении глава Среднего Урала перечислил социально-экономические достижения исполнительной власти, среди которых были упомянуты повышение продолжительности жизни (до 71 года), высокие темпы строительства жилья и дорог, вовлечённость уральцев в занятия физкультурой, рост регионального ВВП (по этому показателю область находится в первой десятке регионов-лидеров), а также инвестиций, уверенные позиции сельского хозяйства, сбор доходов в казну (бюджет региона впервые за многие годы стал профицитным), рост оборонного заказа (4,4%), открытие новых производств. В итоге Куйвашев констатировал, что в целом исполнительная власть со своими задачами в 2018 году справилась.

Глава региона говорил и об основе экономики – человеческом капитале. Для его приумножения областные власти приняли дополнительные меры по поддержке материнства и детства. В 2018 году ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего ребёнка получили больше 18,7 тысячи многодетных семей. Почти 6 тысяч семей получили деньги в связи с рождением первенца. Статистика показывает, что благодаря вложениям число многодетных семей растет: за последние шесть лет их стало больше почти в два раза. В ближайших планах правительства региона увеличение количества мест в ясельных группах. В 2018 году было создано более 3,5 тысячи дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Около 17 тысяч новых мест должно появиться до конца 2020 года. Относительно школ - в 2016–2018 годах в Свердловской области было введено 16 519 новых мест. Но этого пока недостаточно, чтобы дети учились только в первую смену. Для односменного графика к 2025 году нужно создать более 150 тысяч новых учебных мест. Только в этом году власти намерены построить и реконструировать 23 школы, четыре из которых – на условиях софинансирования из федерального бюджета.

"Сейчас надо консолидировать усилия власти, бизнеса и гражданского общества, чтобы решить задачи, поставленные президентом России в майских указах", - подчеркнул губернатор.

Парламентарии собрались задать Куйвашеву вопросы, однако председатель заксобрания Людмила Бабушкина напомнила, что такой формат общения Уставом Свердловской области не предусмотрен. Тем не менее, губернатор заявил о готовности пообщаться с народными избранниками в режиме диалога.

Первым к Куйвашеву обратился Вячеслав Вегнер, который назвал главу области "настоящим лидером" в вопросе конфликта у сквера возле Театра драмы, а депутатов - "спрятавшимися за его спину". На эту же тему выступил Евгений Зяблицев, который поблагодарил Куйвашева за взвешенную позицию в конфликтной ситуации и поинтересовался, как будут дальше развиваться события.

На это губернатор ответил, что вопрос выделения земельного участка под храм в Екатеринбурге - это исключительная компетенция органов местного самоуправления.

"Были обсуждения, голосование, но практика показала, что нет ничего совершенного, - напомнил Куйвашев. - Поэтому принято решение провести более детальное изучение общественного мнения. Вопрос очень не быстрый, сколько займёт - пока трудно сказать. Надо подготовить новые площадки, а главное - это позиция инвесторов и нашей епархии. Так что работа только начинается".

Губернатор ещё раз подчеркнул, что к обсуждению этой темы необходимо подойти очень деликатно, чтобы не допустить эскалацию конфликта, рассмотрев новые площадки для строительства храма, и вынести вопрос на широкое обсуждение в виде опроса общественного мнения.