16 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Экс-главе Сосновского района предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

В Челябинской области в поле зрения силовиков попал экс-глава Сосновского района Владимир Котов.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области, Котову предъявлено обвинение по статье "превышение должностных полномочий".

Напомним, интерес следователей к деятельности Котова возник еще в начале 2017 года - тогда полицейские знакомились с некими справками и документами, связанными с выделением земель.

Отмечается, что причиненный ущерб от действий бывшего чиновника составил более 5 млн руб. Суть дела - еще в 2012 году местные бизнесмены попросили экс-главу дать им земельные участки сельхозназначения в аренду. Котов же не стал проводить аукцион, как это положено по закону, а просто отдал предпринимателям землю.

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Экс-главе Сосновского района предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

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Теги: Владимир Котов, Сосновский район, обвинение, уголовное дело, СК, ущерб, земля, аренда



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