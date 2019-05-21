Экс-главе Сосновского района предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

В Челябинской области в поле зрения силовиков попал экс-глава Сосновского района Владимир Котов.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области, Котову предъявлено обвинение по статье "превышение должностных полномочий".

Напомним, интерес следователей к деятельности Котова возник еще в начале 2017 года - тогда полицейские знакомились с некими справками и документами, связанными с выделением земель.

Отмечается, что причиненный ущерб от действий бывшего чиновника составил более 5 млн руб. Суть дела - еще в 2012 году местные бизнесмены попросили экс-главу дать им земельные участки сельхозназначения в аренду. Котов же не стал проводить аукцион, как это положено по закону, а просто отдал предпринимателям землю.