"Под классы переделывают кабинет завуча и учительскую": школы в Екатеринбурге оказались переполнены

В микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге оказались переполнены школы: родителям предлагают перевести детей в другие учебные заведения. Однако там мест также немного.

В редакцию Накануне.RU обратились родители первоклассников школы №181, которые рассказали, что им предложили рассмотреть вариант с переводом детей в школу №55. Тех, кто пойдет в первый класс 1 сентября 2019 года, обещают отвозить в 55-ую школу автобусами. Сейчас среди родителей проводят опрос.

Как рассказал Накануне.RU директор школы №181 Равиль Абдулин, ситуация связана с большим количеством учеников.

"400 человек мы должны принять, сейчас смотрим, где лучше: в школах №55 и 23 есть свободные места и они не переполнены. Мы не говорим, что все должны переходить - только желающие. Когда к нашей школе будет возведен пристрой, которого мы ждем - я всех возьму обратно. У нас с родителями такая договоренность", - рассказал директор.

По его словам, желающие перевестись в другие школы есть.

"Либо сидеть в классе по 40 человек, либо по 25 - разница большая. Родители тоже это прекрасно понимают. Это временная мера, которая согласована с департаментом образования", - отметил Равиль Абдулин.

Он уточнил, что пристрой будет возведен к концу 2020 года.

"Всех, кто ушел в другие образовательные учреждения, мы заберем обратно", - пообещал директор школы №181.

Как рассказали Накануне.RU родители учеников, в школе №55 тоже есть определенные трудности с местами, поскольку заведение принимает детей с микрорайона Солнечный, где школа только строится.

"В 55-ой под классы переделывают кабинет завуча и учительскую, набрали первоклассников больше, чем классов. Нагрузка на школу тоже очень большая. Еще предлагают школу №154, но уже без автобуса", - говорят родители.

Напомним, ранее жители Академического и Краснолесья направили обращение Владимиру Путину с жалобой на то, что землю для школ и садиков отдают под строительство жилых комплексов. Поводом для обращения послужила приемная кампания в первые классы в 2019 году: из-за неполадок на сайте Госуслуг в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений.

В конце февраля для родителей будущих первоклассников провели собрание, на которое пришли застройщики, директора управляющих компаний и школ, а также представители департамента образования во главе с Екатериной Сибирцевой. Было отмечено, что "резиновые" школы будут работать, что называется, "на волевых", а новые здания обещают не раньше 2021 года.

В марте мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал поручение дополнительно создать 12 тысяч мест в школах города.