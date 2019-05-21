16 Сентября 2020
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"Против 90%": казанцы протестуют из-за строительства мечети у школы

В Казани жители многоквартирных домов протестуют против строительства мечети возле школы и детского сада.

Стройка планируется в районе проспекта Академика Павлова в зеленой зоне. На месте появился забор, из размещенной на котором информации местные жители и узнали о начинающемся в ближайшее время строительстве.

Горожане в обращении мэру Казани Ильсуру Метшину проводят параллель с ситуацией в Екатеринбурге и просят найти другое место под объект. "Против 90%. В том числе мусульмане", - говорится, в частности, в обращении.

Вопрос строительства мечети поднимался еще в 2013 году, уже тогда жители высказались против. В 2015 году, когда были назначены публичные слушания, свою позицию жильцы ближайшего дома подтвердили, сообщает Regnum.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путинпосоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался.

В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев. Тем временем, накануне демонтаж забора на площадке все-таки начался.

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"Против 90%": казанцы протестуют из-за строительства мечети у школы

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Теги: казань, мечеть, стройка, школа



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