Финал "Игры престолов" побил рекорды по просмотрам

В истории HBO поставлен новый рекорд по охвату аудитории. Последний эпизод сериала "Игра престолов" посмотрели 19,3 млн американцев. Правда, без учета потокового онлайн-просмотра эта цифра сократится до 13,6 млн. Первую серию этого сезона (в котором всего было шесть серий) посмотрели одновременно 17,4 млн зрителей.

Стоит отметить, что это показатели только премьерного дня. Каждую серию предыдущего сезона,например, посмотрели в среднем 32,8 млн зрителей (речь идет только о легальных просмотрах, а есть еще пиратские просмотры и скачивания с торрентов).

Точную всемирную аудиторию телеканалу еще только предстоит подсчитать. Между тем, многие фанаты недовольны последним сезоном и требуют его переснять. Что ж, для HBO это могло бы стать возможностью собрать аудиторию еще раз, тем более, что и Джордж Мартин еще серию не закончил, и ходили слухи о съемках некой альтернативной концовки на случай, если до премьеры будет слит сценарий.