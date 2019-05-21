Дума Екатеринбурга приняла поправки в Устав, касающиеся референдума

Городская дума Екатеринбурга приняла изменения в Устав города. Все предложения, озвученные председателем городской избирательной комиссии Ильей Захаровым и депутатом думы Екатеринбурга Алексеем Вихаревым, одобрены практически всеми депутатами, передаёт корреспондент Накануне.RU.



Одна из поправок от избиркома касается порядка опубликования муниципальных правовых актов, принятых на местном референдуме. Действующий Устав не содержит чёткой процедуры реализации данного вопроса, поэтому предлагается документы, принятые на местном референдуме, направлять главе Екатеринбурга для опубликования в официальном печатном издании городской власти (сейчас таковым является "Екатеринбургский вестник").

Также одобрена инициатива Алексея Вихарева сократить срок, который даётся городским чиновникам для ответа на депутатский запрос, с 30 до 25 рабочих дней. По мнению депутата, это позволит быстрее и эффективнее решать проблемы избирателей.

Кроме того, рекомендовано закрепить в Уставе новую должность - руководитель аппарата администрации Екатеринбурга. Но депутаты попросили представить кандидатуру думе перед назначением.