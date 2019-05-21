16 Сентября 2020
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Тобольск, стелла (2015) | Фото: jardanka.narod.ru

В Тобольске требуют вернуть прямые выборы мэра

Тобольское отделение КПРФ выступило с требованием вернуть прямые выборы городского главы. Политики заявляют, что назначаемые руководители неэффективно управляют городским хозяйством, а из-за отсутствия выборов глава и администрация потеряли доверие народа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Прямые выборы главы Тобольска не проводятся с 2005 г., за это время благополучным для города можно считать лишь двухлетний период работы на посту главы нынешнего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявили коммунисты. Но на сегодня коммунальная инфраструктура и дорожное хозяйство пришли в ненадлежащее состояние, а зимой город утопает в сугробах.

Глава города и городская администрация не избираются народом и не чувствуют ответственности перед людьми, считает первый секретарь городского отделения КПРФ Юрий Юхневич. "Мы считаем, что городу давно требуется хозяйственник, настоящий патриот и человек, доказавший свою состоятельность реальными делами, который, заручившись доверием горожан, способен навести порядок во всех сферах городского хозяйства. Такой человек может быть избран только на муниципальных выборах тайным голосованием. Люди в буквальном смысле устали от "варягов", которые не имеют ничего общего с городом, но, тем не менее, продолжают назначаться", - заявил он.

При этом коммунисты заявили о том, что не будут участвовать в депутатском голосовании за кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Прием заявлений, напомним, закончился вчера. Список претендентов на пост главы пополнился, заявления подали глава совета регионального отделения политической партии Социальной защиты Лариса Шакурова и председатель ТСЖ "400 лет Тобольску" Ирина Катышева.

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В Тобольске требуют вернуть прямые выборы мэра

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Теги: выборы главы Тобольска, КПРФ, Юхневич, ЛКСМ



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