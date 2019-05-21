Антипинский НПЗ обвинил в своем банкротстве "дочку" ВТБ

Обратившийся с иском о банкротстве Антипинский НПЗ обвинил в своем разорении трейдера VTB Commodities trading (подразделение ВТБ), который прекратил предоставление авансов для закупки нефтепродуктов. Представитель АНПЗ заявил, что это привело к уменьшению объемов закупаемой нефти и остановке завода.

Структура ВТБ, напомним, инициировала арест активов АНПЗ за рубежом. Как сообщало Накануне.RU, Высокий суд Лондона заморозил активы Антипинского НПЗ на сумму 225 млн евро.

В ВТБ ранее заявляли о неэффективном управлении активом после смены команды - в августе прошлого года в состав руководства завода и Группы "Новый поток" вошли представители Сбербанка, являющегося основным кредитором. Последнее заявление АНПЗ в ВТБ назвали несоответствующим действительности.

"В соответствии с условиями соглашений с Антипинским НПЗ у ВТБ не было каких-либо обязательств осуществлять регулярные авансовые платежи за приобретение нефтепродуктов. ВТБ обратился в суд в вынужденном порядке и прекратил финансовую поддержку завода в связи с тем, что Антипинский НПЗ в течение нескольких месяцев не выполнял контрактные обязательства", - приводит "Прайм" слова представителя банка.

Напомним, в иске о банкротстве фигурирует задолженность АНПЗ в размере 346, 4 млрд руб. В числе возможных покупателей актива, по данным СМИ, фигурируют азербайджанская SOCAR и "Сибнефтегазпереработка".