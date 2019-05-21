Завершено расследование дела об "аргентинском кокаине" в российском посольстве

Завершено расследование громкого уголовного дела о нелегальной поставке кокаина из Аргентины в Россию, сообщает газета "Коммерсант".

В конце 2017 года правоохранительными органами двух стран была проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

Предполагаемый организатор группы Андрей Ковальчук скрывался в Германии, где был задержан.

Как пишет издание, окончательная версия следствия выглядит следующим образом: бизнесмен в 2016 году приобрел 382 кг кокаина. Наркотики были упакованы в чемоданы и спрятаны в школьной подсобке его старым знакомым, бывшим завхозом российского посольства в Аргентине Али Абяновым.

Вывезти груз в Москву сразу не удалось - у Абянова закончился контракт и он вернулся на родину. Его сменщик обнаружил подозрительные чемоданы. Он сообщил о находке сотрудникам службы безопасности посольства. Они, вскрыв чемоданы и обнаружив там пакеты с белым порошком, уведомили об этом ФСБ.

Сжигание кокаина из посольства РФ в Аргентине

Кокаин был изъят, вместо него чемоданы заполнили пакетами с мукой, за грузом была организована слежка. В итоге в декабре 2017 года в Москве на автобазе МИДа при попытке получить доставленные из Буэнос-Айреса баулы были задержаны Абянов, бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов.

Обвиняемые утверждают, что планировали доставить в Москву несколько чемоданов с дорогим кофе Luwak, сигарами и полудрагоценными камнями. Каким образом в чемоданах оказался кокаин, фигурантам дела, по их словам, неизвестно.

Напомним, СМИ сообщали, что самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева был использован сотрудниками спецслужб для транспортировки чемоданов с мукой, которые должны были играть роль наркотиков в ходе операции по выявлению преступной группировки. Позже в Совбезе эти сообщения опровергли.