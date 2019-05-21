16 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Игорь Володин (2019) | Фото: Накануне.RU

Спикер гордумы Екатеринбурга предложил коммунистам "написать заявление на увольнение"

Сегодня городская дума Екатеринбурга начала 15-е заседание с вопроса увольнения сразу трёх коммунистов. Дело в том, что они направили в адрес думы коллективное письмо с просьбой самороспуска уральской думы. Спикер гордумы даже подготовил для них "ответ" - заявления на увольнение, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Жалко, что коллеги хотят покинуть нашу думу. Мы подготовили заявление на увольнение, вам надо только его подписать. Я понимаю, что депутатская работа – тяжёлая ноша", - заявил спикер Игорь Володин.

Речь идёт о трёх депутатах: Роман Ступников, Олег Гордеев и Римма Скоморохова.

Очень много споров вызвало обсуждение этого вопроса. Например, депутат Константин Киселёв предложил рассмотреть два вопроса – о досрочном прекращении полномочий депутатов, а потом о самороспуске. Но так как заявлений не было, то вопрос о досрочном прекращении невозможен.

"Подписывайте, подписывайте заявление! И мы тогда будем голосовать за повестку и данный вопрос", - закричал депутат Михаил Вечкензин.

В итоге 26 депутатов из 29 решили включить вопрос о самороспуске думы Екатеринбурга и рассмотреть его последним.

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Спикер гордумы Екатеринбурга предложил коммунистам "написать заявление на увольнение"

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Теги: дума, коммунисты, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 21.05.2019 10:41 Мск "Вы принимаете решения, которые противоречат мнениям людей". Как коммунисты пытались распустить городскую думу Екатеринбурга

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