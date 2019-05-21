Уходит легенда: советский Ту-134 завершает полеты в гражданской авиации

Разработанный в начале 60-х самолет Ту-134 уходит в историю. Авиакомпания "Алроса" – последний эксплуатант этого типа – объявила о последних рейсах борта RA-65693 (он принадлежит к серии Ту-134Б – модернизированная версия, производство которой велось в первой половине 80-х).

"Ту-134Б бортовой номер RA-65693 завершает свою трудовую деятельность. Заключительные полеты будут выполнены 18, 20 и 22 мая", - говорится в сообщении перевозчика. Заключительный пассажирский рейс самолет совершил накануне по маршруту Иркутск – Мирный, а завтра он направится в Музей истории авиации новосибирского аэропорта Толмачево, где присоединится к Ту-154М, известному как "Ижма".

Ту-134 (по кодификации НАТО "Crusty" — "Заскорузлый") — советский пассажирский самолёт на 76-80 пассажиров для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанный в начале 1960-х годов в ОКБ им. Туполева и выпускавшийся серийно с 1966 по 1984 год на Харьковском авиационном производственном объединении. Первый полёт выполнил 29 июля 1963 года, в эксплуатации с сентября 1967 года. Один из самых массовых пассажирских самолётов, собиравшихся в Советском Союзе. Всего, вместе с опытными и предсерийными образцами, было построено 854 самолёта всех модификаций. Полностью производство было прекращено в 1989 году. Ту-134 поставлялся на экспорт в страны Варшавского договора.

Ту-134 — ближнемагистральный пассажирский самолёт с двумя турбореактивными двухконтурными двигателями Д-20П-125 на опытном самолёте и Д-30 на серийных. Двигатели установлены в хвостовой части фюзеляжа на пилонах, что значительно снижает шум в салоне по сравнению с самолётами предыдущих поколений. Горизонтальное оперение поднято на вершину киля (Т-образное оперение). Топливо размещено в кессон-баках крыла.

Ту-134 был сертифицирован по международным нормам. Самолёт строился в различных модификациях: пассажирские, машины специального назначения, летающие лаборатории. Использовался также в школах ВВС.