Алексей Текслер начал объезд по объектам обманутых дольщиков

Глава Челябинской области Алексей Текслер начал объезд по объектам обманутых дольщиков. Первой точкой стал ЖК Бриз бизнесмена Александра Серебрянского, где главу области ждали обманутые дольщики, передает корреспондент Накануне.RU.

Дома должны были сдать в 2017 году. Один дом почти достроен, некоторые находятся в стадии фундамента. Сам Серебрянский, по словам главы области, "бегает по углам, скрывается". У Серебрянского 27 проблемных объектов в Челябинске и Копейске.

Алексей Текслер заверил, что решение по одному дому принято. Его планируют сдать уже в августе текущего года. Однако, вероятнее всего, дом будет сдан без отделки.

Отметим, что дольщики намерены выйти на митинг 26 мая в сквере имени Колющенко. В акции протеста примут участие дольщики компаний Александра Сребрянского, Чурилово Lake City, ЖК "Яркая жизнь" и др. Сегодня у резиденции Текслера проводит одиночный пикет дольщик микрорайона "Яркая жизнь".

Алексей Текслер в ходе своей первой пресс-конференции призвал строительный бизнес вместе решать проблему обманутых дольщиков. Он сообщил, что уже провел переговоры с компанией Дом.рф. Кроме того, он намерен в ближайшее время собрать застройщиков, чтобы вместе решать эту проблему.

"Я хочу дать сигнал строителям и инвесторам, которые работают на территории региона. Нужно собраться и всем вместе решать эту проблему. Только на власть кивать, это тоже не дело. Людям надо помогать. Бизнес должен поучаствовать в решении этих проблем с дольщиками. Хочу всем этот сигнал передать", — сказал тогда Алексей Текслер.