Сургутских дольщиков не позвали на совещание к мэру

Глава Сургута Вадим Шувалов провел совещание по вопросу проблемных новостроек в городе. Об этом мэр сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании, которое прошло накануне в мэрии, присутствовали застройщики, представители банков и правоохранительных органов. Отметим, что самих дольщиков на совещание не позвали.

"С двумя компаниями, "Новострой" и "ВостокСтрой-капитал", вопрос удалось решить на месте — дома будут сданы в ближайшее время. По нашему обращению силовики проведут проверки этих застройщиков, также как и фирм "Северстрой", "Салаир", "ДЭП", - сообщил Вадим Шувалов.

Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле городских властей: каждую неделю сотрудники администрации проверяют стройплощадки на предмет выполнения дорожных карт для окончания строительства. Составлены эти карты были еще в апреле. Сам Вадим Шувалов лично проводит встречи с руководителями банков-кредиторов. Сегодня состоится встреча с руководством Сбербанка по УрФО.

"Также сегодня мною было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители дольщиков от каждого из проблемных домов и представители Администрации. Люди не должны страдать, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы решить проблему как можно быстрее", - заявил мэр.

Между тем, дольщики ЖК "Любимый", "Уютный" и "River House" намерены выйти на массовый пикет. Мероприятие состоится 26 мая, в 12.00 на площади Советов. Заявленное количество участников - 250 человек.

Напомним, что 27 мая встречу с дольщиками запланировала губернатор Югры Наталья Комарова.