"У нас уже есть вопросы". Свердловские депутаты решили не рассматривать ситуацию вокруг сквера у Драмтеатра

Сегодня при утверждении повестки очередного заседания Законодательного собрания Свердловской области депутат Евгений Зяблицев предложил рассмотреть вопрос, связанный с конфликтной ситуацией по поводу строительства в Екатеринбурге храма святой Екатерины, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Парламентарий счёл необходимым рассмотреть проблему в разделе "разное", пригласив главу областной столицы Александра Высокинского. Однако председатель регионального парламента Людмила Бабушкина отклонила это предложение.

"В разделе "разное" уже есть вопросы, думаю, что нецелесообразно вносить данный вопрос в повестку", - заявила спикер.

В итоге предложение Зяблицева его коллеги решили даже не выносить на голосование.

Напомним, ранее обсуждение вопроса "саботировали" депутаты городской думы. В настоящее время, после протестов и вмешательства Владимира Путина, появляются инициативы о роспуске местного парламента. Накануне стало известно, что забор вокруг сквера демонтируют.