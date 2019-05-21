В Прикамье мать отказалась лечить больного сына

В Красновишерском районе мать отказалась лечить больного сына. Теперь ей грозит до года колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Мать долго не обращалась за помощью к медикам, хотя видела, что её ребёнку нужно в клинику. Однажды он получил травму, которая усугубила болезнь. В итоге его экстренно госпитализировали в стационар больницы Березников, где хирурги оказали пострадавшему неотложную помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Матери грозит до года колонии. Также внесено представление главному врачу "Красновишерской центральной районной больницы". Фельдшер привлечен к дисциплинарной ответственности.