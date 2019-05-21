16 Сентября 2020
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Общество В России
Ксения Шойгу Сергей Шойгу (2019) | Фото:instagram.com/ksenia_shoigu

Ксения Шойгу поздравила отца с днем рождения совместным селфи

Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения (28) поздравила отца с днем рождения в Instagram. Ему исполнилось 64 года.

Девушка опубликовала ролик, в котором сначала демонстрируются архивные фото молодого Шойгу, потом селфи Ксении с папой, а потом кадры из его деятельности на посту министра обороны.

"Мы всегда были и будем рядом! Мой самый близкий человек, мой лучший друг! С Днём Рождения, Папа!" – пишет дочь министра.

ÐšÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¨Ð¾Ð¹Ð³Ñƒ Ð¡ÐµÑ€Ð³ÐµÐ¹ Ð¨Ð¾Ð¹Ð³Ñƒ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/ksenia_shoigu

Ксения довольно редко публикует фото с отцом, тем более такие неформальные, а вот снимков с другими влиятельными персонами у нее в аккаунте полно: с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, с международными спортивными чиновниками и – часто – с рэпером Василием Вакуленко (он же Баста).

Ксению Шойгу называют идейным вдохновителем и одним из создателей "Лиги героев" – компании по организации соревнований OCR (obstacle racing – англ. бег с препятствиями) в России. Самое популярное и массовое мероприятие проекта – "Гонка героев", проводится в нескольких регионах при поддержке ведомства, возглавляемого отцом Ксении.

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Ксения Шойгу поздравила отца с днем рождения совместным селфи

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Теги: сергей шойгу, ксения шойгу, день рождения, поздравление



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