"Сколько отняли, столько и вернули": в Кремле и кабмине восстановили урезанные в 2015 году зарплаты

СМИ сообщили, что сотрудникам администрации президента и аппарата Правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года указом Владимира Путина.

Напомним, в марте того года Путин на оперативном совещании Совбеза РФ заявил, что сократил зарплаты сотрудников АП на 10%. Предполагалось, что эта мера снизит затраты на содержание бюрократической структуры и даст сигнал по всей вертикали о том, что стоит сделать так же. Позже стало известно, что члены Совета Федерации сократили себе зарплату на 10%.

Как рассказали РБК источники, близкие к Кремлю и Правительству, с 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого указа, который ежегодно продлевался.

"Сколько отняли, столько и вернули", - уточнил один из близких к Кремлю собеседников.

При этом возвращение заработка чиновникам не анонсировали, как и не объясняли, с чем это связано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос издания.

Напомним, в 2015 году в Кремле, комментируя указ Владимира Путина о сокращении зарплаты сотрудникам администрации президента и аппарата Правительства, заявляли, что это не является сигналом работодателям.