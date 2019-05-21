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Политика Центральный ФО В России Москва
(2017) | Фото:

"Сколько отняли, столько и вернули": в Кремле и кабмине восстановили урезанные в 2015 году зарплаты

СМИ сообщили, что сотрудникам администрации президента и аппарата Правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года указом Владимира Путина.

Напомним, в марте того года Путин на оперативном совещании Совбеза РФ заявил, что сократил зарплаты сотрудников АП на 10%. Предполагалось, что эта мера снизит затраты на содержание бюрократической структуры и даст сигнал по всей вертикали о том, что стоит сделать так же. Позже стало известно, что члены Совета Федерации сократили себе зарплату на 10%.

Как рассказали РБК источники, близкие к Кремлю и Правительству, с 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого указа, который ежегодно продлевался.

коллаж, кремлевский доклад, Владимир Путин, чиновники, администрация президента, АП, Антон Вайно, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Александр Бортников(2018)|Фото: Накануне.RU

"Сколько отняли, столько и вернули", - уточнил один из близких к Кремлю собеседников.

При этом возвращение заработка чиновникам не анонсировали, как и не объясняли, с чем это связано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос издания.

Напомним, в 2015 году в Кремле, комментируя указ Владимира Путина о сокращении зарплаты сотрудникам администрации президента и аппарата Правительства, заявляли, что это не является сигналом работодателям.

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"Сколько отняли, столько и вернули": в Кремле и кабмине восстановили урезанные в 2015 году зарплаты

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Теги: Кремль, зарплаты, Путин



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Развитие сюжета:

Ранее 21.05.2019 13:43 Мск Песков о восстановлении зарплат чиновников: "Просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году"

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