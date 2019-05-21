В Кемерово горел двухэтажный автосалон: возможен поджог
В Кемерово за полтора часа потушили пожар в двухэтажном автосалоне на проспекте Октябрьском.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, пожар вспыхнул в 20.49 (время местное). Существовала угроза распространения пламени на соседние строения.
Ликвидирован пожар был в 22.14 (время местное). После были проведены работы по проливке конструкций.
Как заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.
В здании находятся автоцентр "Славия", официальный дилер марки Skoda, и салон Hyundai. Предварительной причиной возгорания сотрудники МЧС называют короткое замыкание, однако также допускается поджог.
В декабре в Кемеровской области горел торговый центр. Люди, находящиеся в здании, покинули помещение самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС.
После крупного пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" сотрудники прокуратуры и МЧС начали активную проверку ТЦ по всей России.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.