В Кемерово горел двухэтажный автосалон: возможен поджог

В Кемерово за полтора часа потушили пожар в двухэтажном автосалоне на проспекте Октябрьском.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, пожар вспыхнул в 20.49 (время местное). Существовала угроза распространения пламени на соседние строения.

Ликвидирован пожар был в 22.14 (время местное). После были проведены работы по проливке конструкций.

Как заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.

В здании находятся автоцентр "Славия", официальный дилер марки Skoda, и салон Hyundai. Предварительной причиной возгорания сотрудники МЧС называют короткое замыкание, однако также допускается поджог.

В декабре в Кемеровской области горел торговый центр. Люди, находящиеся в здании, покинули помещение самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС.

После крупного пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" сотрудники прокуратуры и МЧС начали активную проверку ТЦ по всей России.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.