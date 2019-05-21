Под Тюменью "скорая" не смогла приехать к пациенту – увязла в грязи

Житель расположенной в 29 км от Тюмени деревни Ушакова Антон Ш. рассказал, что, когда жителю деревни понадобилась помощь врачей, "скорая" не смогла приехать по вызову – застряла в пути, увязнув в грязи, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вечером 18 мая к нему пришёл сосед – его родственнице нужен был врач. В самой Ушакова врачей нет, а отвезти пострадавшую в больницу сам сосед рассказчика не мог – днём был дождь, "Рено логан" не пройдёт, сообщает "Ушакова. Сити". Решили вызвать медиков по номеру 112. Вскоре те приехали, но к дому пациентки добраться не смогли – машина увязла в грязи, врачи пошли пешком.

Антон Ш. встретил их на своём УАЗе, довёз до пациентки, потом передал обратно "с рук на руки" водителю, который вёз их в деревню.